Kristijan Tojcic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristijan Tojcic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristijan Tojcic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristijan Tojcic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristijan Tojcic 6 Aralık 1999 tarihinde Bijeljina şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Bosna-Hersek,Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Kristijan Tojčić şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristijan Tojcic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GO BRA yapmaktadır. Kristijan Tojcic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Javor-Matis Ivanjica futbol takımında oynamaktadır. FK Javor-Matis Ivanjica takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kristijan Tojcic'nin FK Javor-Matis Ivanjica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kristijan Tojcic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristijan Tojcic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Kristijan Tojcic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristijan Tojcic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Zvijezda 09 U17

1 Ocak 2017 yılında Zvijezda 09 U19

1 Temmuz 2018 yılında Zvijezda 09

1 Temmuz 2021 yılında Macva

1 Temmuz 2022 yılında Javor-Matis

Kristijan Tojcic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristijan Tojcic şuan FK Javor-Matis Ivanjica takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FK Zvijezda 09 (-2018)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.