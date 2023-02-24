Kristijan Tosevski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristijan Tosevski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristijan Tosevski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristijan Tosevski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristijan Tosevski 6 Mayıs 1994 tarihinde Tetovo şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Kuzey Makedonya uyrukludur.Gerçek adı da Кристијан Тошевски şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristijan Tosevski Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kristijan Tosevski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Tirana futbol takımında oynamaktadır. KF Tirana takımına 6 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Kristijan Tosevski'nin KF Tirana ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kristijan Tosevski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristijan Tosevski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kristijan Tosevski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristijan Tosevski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Teteks Tetovo

1 Temmuz 2016 yılında Pelister Bitola

1 Ocak 2018 yılında Vardar

6 Ağustos 2020 yılında KF Tirana

Kristijan Tosevski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristijan Tosevski şuan KF Tirana takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Kristijan Tosevski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kuzey Makedonya takımında 19 numaralı formasıyla 28 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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