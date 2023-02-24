Kristijan Vulaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristijan Vulaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristijan Vulaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristijan Vulaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristijan Vulaj 25 Haziran 1998 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Karadağ,Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristijan Vulaj Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kristijan Vulaj, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Vllaznia futbol takımında oynamaktadır. KF Vllaznia takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kristijan Vulaj'nin KF Vllaznia ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Kristijan Vulaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristijan Vulaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kristijan Vulaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristijan Vulaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında OFK Petrovac

1 Temmuz 2019 yılında FK Decic Tuzi

1 Temmuz 2022 yılında KF Vllaznia

Kristijan Vulaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristijan Vulaj şuan KF Vllaznia takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Kristijan Vulaj Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Karadağ takımında 3 numaralı formasıyla 27 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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