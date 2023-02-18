Kristijan Zivkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristijan Zivkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristijan Zivkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristijan Zivkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristijan Zivkovic 21 Şubat 1999 tarihinde Požarevac şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Кристијан Живковић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristijan Zivkovic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kristijan Zivkovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RFK Novi Sad 1921 futbol takımında oynamaktadır. RFK Novi Sad 1921 takımına 11 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Kristijan Zivkovic'nin RFK Novi Sad 1921 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kristijan Zivkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristijan Zivkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kristijan Zivkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristijan Zivkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Şubat 2018 yılında CSK Celarevo

30 Haziran 2018 yılında Vojvodina U19

1 Temmuz 2018 yılında Vojvodina

31 Ağu 2018 yılında Jagodina Tabane

31 Aralık 2018 yılında Vojvodina

1 Temmuz 2019 yılında Pozarevac

28 Temmuz 2020 yılında Radnicki Nis

2 Eylül 2021 yılında Jagodina

11 Ağu 2022 yılında RFK Novi Sad

Kristijan Zivkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristijan Zivkovic şuan RFK Novi Sad 1921 takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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