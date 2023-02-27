Kristinn Freyr Sigurdsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristinn Freyr Sigurdsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kristinn Freyr Sigurdsson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kristinn Freyr Sigurdsson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kristinn Freyr Sigurdsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristinn Freyr Sigurdsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kristinn Freyr Sigurdsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristinn Freyr Sigurdsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristinn Freyr Sigurdsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristinn Freyr Sigurdsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristinn Freyr Sigurdsson 25 Aralık 1991 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Kristinn Freyr Sigurðsson şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristinn Freyr Sigurdsson Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Kristinn Freyr Sigurdsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valur Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Valur Reykjavík takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Kristinn Freyr Sigurdsson'nin Valur Reykjavík ile sözleşmesi 16 Kasım 2025 tarihinde bitmektedir.

Kristinn Freyr Sigurdsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristinn Freyr Sigurdsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Kristinn Freyr Sigurdsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristinn Freyr Sigurdsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Mayıs 2009 yılında Fjölnir

22 Şubat 2012 yılında Valur

6 Mart 2017 yılında GIF Sundsvall

22 Şubat 2018 yılında Valur

17 Şubat 2022 yılında Hafnarfjördur

2 Şubat 2023 yılında Valur

Kristinn Freyr Sigurdsson kimdir

Kristinn Freyr Sigurdsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristinn Freyr Sigurdsson şuan Valur Reykjavík takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Fjölnir Reykjavik

Kristinn Freyr Sigurdsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İzlanda takımında 17 numaralı formasıyla 8 Şubat 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Kristinn Freyr Sigurdsson nereli

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