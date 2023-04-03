Kristinn Jonsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristinn Jonsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kristinn Jonsson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kristinn Jonsson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kristinn Jonsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristinn Jonsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristinn Jonsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristinn Jonsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristinn Jonsson 4 Ağustos 1990 tarihinde Kópavogur şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristinn Jonsson Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YiTB yapmaktadır. Kristinn Jonsson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KR Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. KR Reykjavík takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Kristinn Jonsson'nin KR Reykjavík ile sözleşmesi 16 Ekim 2023 tarihinde bitmektedir.

Kristinn Jonssonboyu ve yaşı kaç

Kristinn Jonsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristinn Jonsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Kristinn Jonsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristinn Jonsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Breidablik

1 Ocak 2014 yılında Brommapojkarna

1 Aralık 2014 yılında Breidablik

1 Ocak 2016 yılında Sarpsborg 08

1 Şubat 2017 yılında Sogndal IL

29 Temmuz 2017 yılında Breidablik

1 Ocak 2018 yılında KR Reykjavík

Kristinn Jonsson kimdir

Kristinn Jonsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristinn Jonsson şuan KR Reykjavík takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Breiðablik Kópavogur (-2007)

Kristinn Jonsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İzlanda takımında 3 numaralı formasıyla 22 Mart 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Kristinn Jonsson nereli

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