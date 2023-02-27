Kristinn Steindorsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristinn Steindorsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristinn Steindorsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristinn Steindorsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristinn Steindorsson 29 Nisan 1990 tarihinde Reykjavík şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristinn Steindorsson Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kristinn Steindorsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Breidablik Kópavogur futbol takımında oynamaktadır. Breidablik Kópavogur takımına 22 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Kristinn Steindorsson'nin Breidablik Kópavogur ile sözleşmesi 16 Ekim 2023 tarihinde bitmektedir.

Kristinn Steindorsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristinn Steindorsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Kristinn Steindorsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristinn Steindorsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Mart 2007 yılında Breidablik

30 Mart 2012 yılında Halmstads BK

1 Ocak 2015 yılında Columbus Crew

1 Ocak 2016 yılında GIF Sundsvall

1 Ocak 2018 yılında Hafnarfjördur

22 Şubat 2020 yılında Breidablik

Kristinn Steindorsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristinn Steindorsson şuan Breidablik Kópavogur takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kristinn Steindorsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Breidablik UBK

İzlanda takımında 11 numaralı formasıyla 16 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

İzlanda U21 takımında 7 numaralı formasıyla 9 Ekim 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.