Kristiyan Andonov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristiyan Andonov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristiyan Andonov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristiyan Andonov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristiyan Andonov 27 Eylül 2000 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Кристиян Стоянов Андонов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristiyan Andonov Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kristiyan Andonov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sportist Svoge futbol takımında oynamaktadır. Sportist Svoge takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kristiyan Andonov'nin Sportist Svoge ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kristiyan Andonov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristiyan Andonov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kristiyan Andonov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristiyan Andonov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında CSKA 1948 U19

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2021 yılında Botev Ihtiman

1 Temmuz 2022 yılında Sportist Svoge

Kristiyan Andonov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristiyan Andonov şuan Sportist Svoge takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.

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