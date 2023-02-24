Kristiyan Dimitrov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristiyan Dimitrov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristiyan Dimitrov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristiyan Dimitrov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristiyan Dimitrov 1 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Кристиян Николаев Димитров şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristiyan Dimitrov Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kristiyan Dimitrov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vitosha Bistritsa futbol takımında oynamaktadır. Vitosha Bistritsa takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Kristiyan Dimitrov'nin Vitosha Bistritsa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kristiyan Dimitrov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristiyan Dimitrov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kristiyan Dimitrov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristiyan Dimitrov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Vitosha

Kristiyan Dimitrov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristiyan Dimitrov şuan Vitosha Bistritsa takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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