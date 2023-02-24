Kristiyan Gospodinov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristiyan Gospodinov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristiyan Gospodinov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristiyan Gospodinov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristiyan Gospodinov 3 Haziran 2004 tarihinde Ruse şehrinde doğmuştur. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Кристиян Илиянов Господинов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristiyan Gospodinov Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kristiyan Gospodinov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dunav Ruse II futbol takımında oynamaktadır. Dunav Ruse II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kristiyan Gospodinov'nin Dunav Ruse II ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Kristiyan Gospodinov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristiyan Gospodinov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kristiyan Gospodinov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristiyan Gospodinov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Dunav Ruse II

Kristiyan Gospodinov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristiyan Gospodinov şuan Dunav Ruse II takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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