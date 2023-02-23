Kristiyan Kanchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristiyan Kanchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristiyan Kanchev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristiyan Kanchev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristiyan Kanchev 9 Şubat 2000 tarihinde Veliko Tarnovo şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Кристиян Радославов Кънчев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristiyan Kanchev Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kristiyan Kanchev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Etar Veliko Tarnovo futbol takımında oynamaktadır. Etar Veliko Tarnovo takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Kristiyan Kanchev'nin Etar Veliko Tarnovo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kristiyan Kanchev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristiyan Kanchev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kristiyan Kanchev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristiyan Kanchev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Ludogorets II

1 Temmuz 2020 yılında Etar II

1 Temmuz 2021 yılında Etar

Kristiyan Kanchev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristiyan Kanchev şuan Etar Veliko Tarnovo takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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