Kristiyan Kitov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristiyan Kitov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristiyan Kitov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristiyan Kitov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristiyan Kitov 14 Ekim 1996 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Кристиян Димитров Китов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristiyan Kitov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dimitar Bozhkilov yapmaktadır. Kristiyan Kitov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Strumska Slava futbol takımında oynamaktadır. Strumska Slava takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Kristiyan Kitov'nin Strumska Slava ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kristiyan Kitov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristiyan Kitov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kristiyan Kitov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristiyan Kitov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Ludogorets U19

1 Temmuz 2015 yılında Ludogorets II

1 Temmuz 2017 yılında Ludogorets

5 Temmuz 2018 yılında Lokomotiv GO

1 Ocak 2019 yılında Strumska Slava

Kristiyan Kitov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristiyan Kitov şuan Strumska Slava takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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