Kristiyan Kochilov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristiyan Kochilov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristiyan Kochilov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristiyan Kochilov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristiyan Kochilov 3 Nisan 1990 tarihinde Vratsa şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Кристиян Людмилов Кочилов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristiyan Kochilov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kristiyan Kochilov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vitosha Bistritsa futbol takımında oynamaktadır. Vitosha Bistritsa takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Kristiyan Kochilov'nin Vitosha Bistritsa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kristiyan Kochilov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristiyan Kochilov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kristiyan Kochilov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristiyan Kochilov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Vitosha

30 Eylül 2020 yılında Sportist Svoge

1 Temmuz 2021 yılında Vitosha

Kristiyan Kochilov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristiyan Kochilov şuan Vitosha Bistritsa takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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