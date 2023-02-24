Kristiyan Marinov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristiyan Marinov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristiyan Marinov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristiyan Marinov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristiyan Marinov 5 Ağustos 2001 tarihinde Ruse şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Кристиян Каменов Маринов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristiyan Marinov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kristiyan Marinov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dunav Ruse futbol takımında oynamaktadır. Dunav Ruse takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Kristiyan Marinov'nin Dunav Ruse ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kristiyan Marinov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristiyan Marinov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kristiyan Marinov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristiyan Marinov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Dunav

Kristiyan Marinov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristiyan Marinov şuan Dunav Ruse takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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