Kristiyan Peshov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristiyan Peshov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristiyan Peshov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristiyan Peshov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristiyan Peshov 16 Haziran 1997 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Кристиян Петров Пешов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristiyan Peshov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EASports Agency yapmaktadır. Kristiyan Peshov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Septemvri Sofia futbol takımında oynamaktadır. Septemvri Sofia takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Kristiyan Peshov'nin Septemvri Sofia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kristiyan Peshov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristiyan Peshov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kristiyan Peshov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristiyan Peshov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Sozopol

1 Temmuz 2018 yılında Slavia Sofia

1 Ocak 2019 yılında CSKA 1948

30 Haziran 2019 yılında Slavia Sofia

2 Temmuz 2019 yılında CSKA 1948

1 Temmuz 2020 yılında Septemvri Sofia

Kristiyan Peshov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristiyan Peshov şuan Septemvri Sofia takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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