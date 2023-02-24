Kristiyan Slishkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristiyan Slishkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristiyan Slishkov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristiyan Slishkov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristiyan Slishkov 26 Aralık 1999 tarihinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Кристиян Кирилов Слишков şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristiyan Slishkov Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kristiyan Slishkov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Minyor Pernik futbol takımında oynamaktadır. Minyor Pernik takımına - tarihinde katılmıştır. Kristiyan Slishkov'nin Minyor Pernik ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kristiyan Slishkov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristiyan Slishkov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kristiyan Slishkov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristiyan Slishkov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ocak 2022 yılında Strumska Slava

31 Mayıs 2022 yılında Minyor Pernik

Kristiyan Slishkov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristiyan Slishkov şuan Minyor Pernik takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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