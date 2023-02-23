Kristiyan Stoyanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristiyan Stoyanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristiyan Stoyanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristiyan Stoyanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristiyan Stoyanov 29 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Кристиян Стоянов Стоянов şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristiyan Stoyanov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Latchezar Tanev yapmaktadır. Kristiyan Stoyanov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slavia Sofia futbol takımında oynamaktadır. Slavia Sofia takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kristiyan Stoyanov'nin Slavia Sofia ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Kristiyan Stoyanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristiyan Stoyanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Kristiyan Stoyanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristiyan Stoyanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Slavia Sofia

Kristiyan Stoyanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristiyan Stoyanov şuan Slavia Sofia takımında oynamakta ve 71 numaralı formayı giymektedir.

Kristiyan Stoyanov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bulgaristan U21 takımında 20 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.