Kristiyan Uzunov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristiyan Uzunov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristiyan Uzunov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristiyan Uzunov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristiyan Uzunov 4 Şubat 1989 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Кристиян Валериев Узунов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristiyan Uzunov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kristiyan Uzunov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vitosha Bistritsa futbol takımında oynamaktadır. Vitosha Bistritsa takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Kristiyan Uzunov'nin Vitosha Bistritsa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kristiyan Uzunov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristiyan Uzunov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kristiyan Uzunov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristiyan Uzunov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında CSKA Sofya

1 Ağustos 2009 yılında Anagen.Derynias

1 Temmuz 2010 yılında Pomorie

1 Şubat 2011 yılında Akademik Sofia

1 Ağustos 2011 yılında Onisillos Sotira

1 Mart 2013 yılında Bansko

1 Ağustos 2015 yılında Vitosha

3 Ekim 2020 yılında ara verdi

1 Temmuz 2021 yılında Vitosha

Kristiyan Uzunov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristiyan Uzunov şuan Vitosha Bistritsa takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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