Kristiyan Valkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristiyan Valkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristiyan Valkov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristiyan Valkov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristiyan Valkov 16 Mart 2004 tarihinde Montana şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristiyan Valkov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kristiyan Valkov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Montana futbol takımında oynamaktadır. Montana takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kristiyan Valkov'nin Montana ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kristiyan Valkov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristiyan Valkov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kristiyan Valkov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristiyan Valkov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Montana

Kristiyan Valkov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristiyan Valkov şuan Montana takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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