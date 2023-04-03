Kristjan Floki Finnbogason kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristjan Floki Finnbogason Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristjan Floki Finnbogason adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristjan Floki Finnbogason Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristjan Floki Finnbogason 12 Ocak 1995 tarihinde Hafnarfjörður şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristjan Floki Finnbogason Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Olafur Gardarsson yapmaktadır. Kristjan Floki Finnbogason, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KR Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. KR Reykjavík takımına 1 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Kristjan Floki Finnbogason'nin KR Reykjavík ile sözleşmesi 16 Ekim 2023 tarihinde bitmektedir.

Kristjan Floki Finnbogason Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristjan Floki Finnbogason isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kristjan Floki Finnbogason Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristjan Floki Finnbogason futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Aralık 2011 yılında Hafnarfjördur

16 Ağustos 2013 yılında FC Kopenh. U19

1 Nisan 2015 yılında Hafnarfjördur

16 Ağustos 2017 yılında IK Start

1 Ağustos 2018 yılında Brommapojkarna

31 Aralık 2018 yılında IK Start

1 Ağustos 2019 yılında KR Reykjavík

Kristjan Floki Finnbogason Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristjan Floki Finnbogason şuan KR Reykjavík takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Kristjan Floki Finnbogason Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İzlanda takımında 20 numaralı formasıyla 8 Şubat 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

İzlanda U21 takımında 8 numaralı formasıyla 26 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U19 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 6 gol atmıştır.

İzlanda U17 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 2 gol atmıştır.

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