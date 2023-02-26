Kristjan Kask kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristjan Kask Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristjan Kask adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristjan Kask Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristjan Kask 5 Temmuz 1999 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristjan Kask Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kristjan Kask, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pärnu JK Vaprus futbol takımında oynamaktadır. Pärnu JK Vaprus takımına 9 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Kristjan Kask'nin Pärnu JK Vaprus ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kristjan Kask Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristjan Kask isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kristjan Kask Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristjan Kask futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında FC Flora III

1 Ocak 2016 yılında FC Flora U21

6 Temmuz 2018 yılında JK Viljandi

31 Aralık 2018 yılında FC Flora U21

1 Ocak 2019 yılında JK Viljandi

9 Ocak 2022 yılında Pärnu Vaprus

Kristjan Kask Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristjan Kask şuan Pärnu JK Vaprus takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kristjan Kask Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

TJK Legion (-2010), FC Flora (2012-2014)

Estonya U21 takımında 16 numaralı formasıyla 21 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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