Kristjan Pelt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristjan Pelt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristjan Pelt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristjan Pelt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristjan Pelt 12 Temmuz 2001 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristjan Pelt Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Special1Agency yapmaktadır. Kristjan Pelt, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paide Linnameeskond futbol takımında oynamaktadır. Paide Linnameeskond takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Kristjan Pelt'nin Paide Linnameeskond ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Kristjan Pelt Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristjan Pelt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kristjan Pelt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristjan Pelt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında FC Nomme U17

1 Ocak 2018 yılında Paide

Kristjan Pelt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristjan Pelt şuan Paide Linnameeskond takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kristjan Pelt Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Nõmme United (-2017)

Estonya U21 takımında 6 numaralı formasıyla 21 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U19 takımında 4 numaralı formasıyla 8 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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