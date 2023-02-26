Kristjan Rattasepp kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristjan Rattasepp Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristjan Rattasepp adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristjan Rattasepp Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristjan Rattasepp 30 Nisan 2002 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristjan Rattasepp Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini F. TOTİK Group yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kalju FC futbol takımında oynamaktadır. Kalju FC takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Kristjan Rattasepp'nin Kalju FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kristjan Rattasepp Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristjan Rattasepp isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kristjan Rattasepp Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristjan Rattasepp futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Kalju FC U17

1 Ocak 2018 yılında Kalju FC U21

1 Temmuz 2018 yılında Nomme Kalju III

1 Ocak 2019 yılında Kalju FC U21

1 Ocak 2020 yılında Kalju FC

Kristjan Rattasepp Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristjan Rattasepp şuan Kalju FC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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