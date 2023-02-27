Kristjan Snaer Frostason kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristjan Snaer Frostason Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristjan Snaer Frostason adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristjan Snaer Frostason Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristjan Snaer Frostason 28 Haziran 2005 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Kristján Snær Frostason şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristjan Snaer Frostason Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HK Kópavogs futbol takımında oynamaktadır. HK Kópavogs takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Kristjan Snaer Frostason'nin HK Kópavogs ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kristjan Snaer Frostason Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristjan Snaer Frostason isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kristjan Snaer Frostason Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristjan Snaer Frostason futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2021 yılında HK Kópavogs

Kristjan Snaer Frostason Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristjan Snaer Frostason şuan HK Kópavogs takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Kristjan Snaer Frostason Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İzlanda U17 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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