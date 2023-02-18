Kristjan Vodopivec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristjan Vodopivec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristjan Vodopivec adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristjan Vodopivec Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristjan Vodopivec 26 Mart 2000 tarihinde Nova Gorica şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Kristjan Vodopivec Cvijanović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristjan Vodopivec Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kristjan Vodopivec, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ND Primorje futbol takımında oynamaktadır. ND Primorje takımına 13 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Kristjan Vodopivec'nin ND Primorje ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kristjan Vodopivec Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristjan Vodopivec isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kristjan Vodopivec Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristjan Vodopivec futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ağu 2019 yılında Sorrento

8 Ağu 2020 yılında Matese

29 Temmuz 2021 yılında Dolomiti

13 Ocak 2022 yılında ND Primorje

18 Ağu 2022 yılında NK Brda

31 Ocak 2023 yılında ND Primorje

Kristjan Vodopivec Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristjan Vodopivec şuan ND Primorje takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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