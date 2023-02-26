Kristo Hussar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristo Hussar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristo Hussar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristo Hussar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristo Hussar 28 Haziran 2002 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristo Hussar Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kristo Hussar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Flora Tallinn futbol takımında oynamaktadır. FC Flora Tallinn takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Kristo Hussar'nin FC Flora Tallinn ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kristo Hussar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristo Hussar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kristo Hussar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristo Hussar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Tabasalu U17

1 Temmuz 2018 yılında JK Tabasalu

1 Ocak 2020 yılında FC Flora

31 Aralık 2020 yılında JK Tabasalu

1 Ocak 2021 yılında FC Flora

Kristo Hussar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristo Hussar şuan FC Flora Tallinn takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kristo Hussar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

JK Tabasalu (-2018)

Estonya U21 takımında 2 numaralı formasıyla 4 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U19 takımında 17 numaralı formasıyla 6 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U17 takımında 7 numaralı formasıyla 5 Nisan 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

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