Kristof Domonkos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristof Domonkos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristof Domonkos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristof Domonkos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristof Domonkos 17 Ağustos 1998 tarihinde Galanta şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Kristóf Domonkos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristof Domonkos Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PP agency yapmaktadır. Kristof Domonkos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Ruzomberok futbol takımında oynamaktadır. MFK Ruzomberok takımına 3 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Kristof Domonkos'nin MFK Ruzomberok ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Kristof Domonkos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristof Domonkos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kristof Domonkos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristof Domonkos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Dunajska Streda

13 Şubat 2018 yılında Komarno

30 Haziran 2019 yılında Dunajska Streda

31 Temmuz 2019 yılında ETO FC Győr

3 Eylül 2019 yılında Komarno

31 Aralık 2019 yılında ETO FC Győr

29 Ocak 2020 yılında Komarno

3 Ocak 2022 yılında Ruzomberok

Kristof Domonkos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristof Domonkos şuan MFK Ruzomberok takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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