Kristof Herjeczki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristof Herjeczki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristof Herjeczki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristof Herjeczki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristof Herjeczki 29 Haziran 1998 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Herjeczki Kristóf Gábor şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristof Herjeczki Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini F.I.T.S. Agency Kft. yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gyirmót FC Győr futbol takımında oynamaktadır. Gyirmót FC Győr takımına 27 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Kristof Herjeczki'nin Gyirmót FC Győr ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kristof Herjeczki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristof Herjeczki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kristof Herjeczki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristof Herjeczki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Honvéd U17

1 Temmuz 2015 yılında Honvéd U19

1 Temmuz 2016 yılında Honvéd II

1 Temmuz 2017 yılında Honvéd

1 Temmuz 2018 yılında Gyirmót FC

30 Haziran 2019 yılında Honvéd

1 Temmuz 2019 yılında Gyirmót FC

30 Haziran 2020 yılında Honvéd

27 Temmuz 2020 yılında Gyirmót FC

Kristof Herjeczki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristof Herjeczki şuan Gyirmót FC Győr takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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