Kristof Hinora kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristof Hinora Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristof Hinora adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristof Hinora Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristof Hinora 5 Şubat 1998 tarihinde Mór şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristof Hinora Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The Footballers Group yapmaktadır. Kristof Hinora, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vasas FC futbol takımında oynamaktadır. Vasas FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Kristof Hinora'nin Vasas FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Kristof Hinora Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristof Hinora isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kristof Hinora Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristof Hinora futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında MTK U17

1 Temmuz 2015 yılında MTK U19

1 Ocak 2017 yılında MTK Budapest II

1 Temmuz 2017 yılında Nyíregyháza

30 Haziran 2018 yılında MTK Budapest II

1 Temmuz 2018 yılında Vasas FC

30 Haziran 2019 yılında MTK Budapest II

1 Temmuz 2019 yılında Vasas FC

Kristof Hinora Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristof Hinora şuan Vasas FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Kristof Hinora Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Macaristan U21 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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