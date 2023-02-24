Kristof Korbely kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristof Korbely Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristof Korbely adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristof Korbely Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristof Korbely 26 Mayıs 2000 tarihinde Miskolc şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristof Korbely Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kristof Korbely, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mosonmagyaróvári TE 1904 futbol takımında oynamaktadır. Mosonmagyaróvári TE 1904 takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kristof Korbely'nin Mosonmagyaróvári TE 1904 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kristof Korbely Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristof Korbely isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kristof Korbely Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristof Korbely futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ağustos 2012 yılında Diósgyőr Alt.

1 Temmuz 2016 yılında Diósgyőr U17

1 Temmuz 2017 yılında Diósgyőr U19

1 Ocak 2018 yılında Diósgyőr II

1 Temmuz 2019 yılında Diósgyőr

21 Ocak 2021 yılında Kazincbarcika

30 Haziran 2021 yılında Diósgyőr

24 Ocak 2023 yılında Mosonmagyaróvár

Kristof Korbely Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristof Korbely şuan Mosonmagyaróvári TE 1904 takımında oynamakta ve 72 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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