Kristof Polgar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristof Polgar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristof Polgar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristof Polgar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristof Polgar 28 Kasım 1996 tarihinde Komárom şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristof Polgar Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YUNiK Management yapmaktadır. Kristof Polgar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gyirmót FC Győr futbol takımında oynamaktadır. Gyirmót FC Győr takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kristof Polgar'nin Gyirmót FC Győr ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kristof Polgar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristof Polgar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kristof Polgar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristof Polgar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ağustos 2010 yılında MTK U17

1 Temmuz 2012 yılında Liverpool U18

1 Temmuz 2014 yılında Liverpool U21

13 Temmuz 2016 yılında Haladás

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

3 Eylül 2018 yılında Diósgyőr

20 Temmuz 2022 yılında Gyirmót FC

Kristof Polgar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristof Polgar şuan Gyirmót FC Győr takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kristof Polgar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Keszthely, SC Sopron (-2007)

Macaristan U21 takımında 13 numaralı formasıyla 6 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Macaristan U19 takımında 2 numaralı formasıyla 15 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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