Kristof Sz1cs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristof Sz1cs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristof Sz1cs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristof Sz1cs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristof Sz1cs 3 Ocak 1997 tarihinde Szeged şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristof Sz1cs Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kristof Sz1cs, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ajka futbol takımında oynamaktadır. FC Ajka takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kristof Sz1cs'nin FC Ajka ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kristof Sz1cs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristof Sz1cs isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kristof Sz1cs Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristof Sz1cs futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Honvéd U17

24 Temmuz 2015 yılında Újpest U19

1 Temmuz 2016 yılında Újpest II

1 Ocak 2017 yılında Újpest FC

1 Ağustos 2019 yılında Vác

30 Haziran 2020 yılında Újpest FC

22 Eylül 2020 yılında FC Ajka

30 Haziran 2021 yılında Újpest FC

31 Ağustos 2021 yılında FC Ajka

30 Haziran 2022 yılında Újpest II

1 Temmuz 2022 yılında FC Ajka

Kristof Sz1cs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristof Sz1cs şuan FC Ajka takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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