Kristof Toth Gabor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristof Toth Gabor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kristof Toth Gabor kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kristof Toth Gabor ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kristof Toth Gabor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristof Toth Gabor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kristof Toth Gabor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristof Toth Gabor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristof Toth Gabor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristof Toth Gabor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristof Toth Gabor 11 Eylül 2001 tarihinde Nagykanizsa şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristof Toth Gabor Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kristof Toth Gabor, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pécsi MFC futbol takımında oynamaktadır. Pécsi MFC takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kristof Toth Gabor'nin Pécsi MFC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kristof Toth Gabor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristof Toth Gabor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Kristof Toth Gabor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristof Toth Gabor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Temmuz 2015 yılında Haladás Alt.

1 Temmuz 2017 yılında Haladás U17

1 Temmuz 2018 yılında Haladás U19

1 Temmuz 2019 yılında Haladás

30 Temmuz 2020 yılında Honvéd

1 Ocak 2021 yılında Kazincbarcika

30 Haziran 2021 yılında Honvéd

11 Ağustos 2021 yılında Haladás

30 Haziran 2022 yılında Honvéd

7 Temmuz 2022 yılında Pécsi MFC

Kristof Toth Gabor kimdir

Kristof Toth Gabor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristof Toth Gabor şuan Pécsi MFC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Galambok SC, Gránit Gyógyfürdő SE (-2010)

Kristof Toth Gabor Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Macaristan U21 takımında 9 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Macaristan U19 takımında 9 numaralı formasıyla 9 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Kristof Toth Gabor nereli

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