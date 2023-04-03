Kristofer Andre Kjeld Cardoso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristofer Andre Kjeld Cardoso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Kristofer Andre Kjeld Cardoso kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kristofer Andre Kjeld Cardoso ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.