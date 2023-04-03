Kristofer Kait kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristofer Kait Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristofer Kait adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kristofer Kait Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kristofer Kait 4 Nisan 2005 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. Estonya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kristofer Kait Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kristofer Kait, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Rio Ave FC U19 futbol takımında oynamaktadır. Rio Ave FC U19 takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Kristofer Kait'nin Rio Ave FC U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kristofer Kait Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kristofer Kait futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Kalev U21
1 Ocak 2021 yılında Kalev
10 Şubat 2022 yılında FC Porto U17
30 Haziran 2022 yılında Kalev
31 Ağustos 2022 yılında Rio Ave FC U19
30 Haziran 2023 yılında Kalev
Kristofer Kait Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kristofer Kait şuan Rio Ave FC U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?JK Loo (2012-2017), Kalev Tallinn
Kristofer Kait Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Estonya U19 takımında 3 numaralı formasıyla 16 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.
Estonya U18 takımında 3 numaralı formasıyla 21 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.
Estonya U17 takımında 3 numaralı formasıyla 22 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.
Estonya U15 takımında 6 numaralı formasıyla 19 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.
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