Kristofer Konradsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristofer Konradsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kristofer Konradsson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kristofer Konradsson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kristofer Konradsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristofer Konradsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kristofer Konradsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristofer Konradsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristofer Konradsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristofer Konradsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristofer Konradsson 31 Mart 1998 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Kristófer Konráðsson şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristofer Konradsson Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UMF Grindavík futbol takımında oynamaktadır. UMF Grindavík takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Kristofer Konradsson'nin UMF Grindavík ile sözleşmesi 16 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Kristofer Konradsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristofer Konradsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Kristofer Konradsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristofer Konradsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Mart 2014 yılında Stjarnan

16 Mayıs 2018 yılında Thróttur

1 Ağustos 2018 yılında Boston Eagles

16 Ekim 2018 yılında Stjarnan

1 Mayıs 2019 yılında KFG Gardabaer

1 Ağustos 2019 yılında Boston Eagles

27 Mayıs 2020 yılında Stjarnan

1 Ocak 2021 yılında Boston Eagles

1 Nisan 2021 yılında Stjarnan

1 Temmuz 2021 yılında Boston Eagles

1 Ocak 2022 yılında Stjarnan

11 Mayıs 2022 yılında Leiknir

1 Şubat 2023 yılında Stjarnan

2 Şubat 2023 yılında Grindavík

Kristofer Konradsson kimdir

Kristofer Konradsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristofer Konradsson şuan UMF Grindavík takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Kristofer Konradsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İzlanda U21 takımında 20 numaralı formasıyla 22 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U19 takımında 14 numaralı formasıyla 6 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U17 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Kristofer Konradsson nereli

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