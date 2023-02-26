Kristofer Piht kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristofer Piht Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristofer Piht adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristofer Piht Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristofer Piht 24 Nisan 2001 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristofer Piht Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GlobalGroup11 yapmaktadır. Kristofer Piht, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paide Linnameeskond futbol takımında oynamaktadır. Paide Linnameeskond takımına 13 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Kristofer Piht'nin Paide Linnameeskond ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Kristofer Piht Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristofer Piht isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kristofer Piht Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristofer Piht futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında FC Nomme U17

13 Temmuz 2017 yılında Paide

15 Eylül 2020 yılında SPAL U19

30 Haziran 2021 yılında Paide

Kristofer Piht Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristofer Piht şuan Paide Linnameeskond takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kristofer Piht Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Keila JK (-2015), FC Nõmme United

Estonya U21 takımında 19 numaralı formasıyla 10 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U19 takımında 11 numaralı formasıyla 8 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

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