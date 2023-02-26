Kristofer Poldme kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristofer Poldme Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristofer Poldme adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristofer Poldme Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristofer Poldme 22 Ekim 2005 tarihinde Pärnu şehrinde doğmuştur. Estonya uyrukludur.Gerçek adı da Kristofer Põldme şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristofer Poldme Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pärnu JK Vaprus futbol takımında oynamaktadır. Pärnu JK Vaprus takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Kristofer Poldme'nin Pärnu JK Vaprus ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kristofer Poldme Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristofer Poldme isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kristofer Poldme Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristofer Poldme futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında JK Vaprus U17

1 Ocak 2021 yılında Pärnu JK II

1 Temmuz 2021 yılında FC Nomme U21

1 Ocak 2022 yılında Pärnu Vaprus

Kristofer Poldme Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristofer Poldme şuan Pärnu JK Vaprus takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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