Kristofers Sticenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristofers Sticenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristofers Sticenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kristofers Sticenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kristofers Sticenko 4 Nisan 2005 tarihinde doğmuştur. Letonya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kristofers Sticenko Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
JDFS Alberts Riga futbol takımında oynamaktadır. JDFS Alberts Riga takımına - tarihinde katılmıştır. Kristofers Sticenko'nin JDFS Alberts Riga ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kristofers Sticenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kristofers Sticenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kristofers Sticenko şuan JDFS Alberts Riga takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.
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