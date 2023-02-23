Kristoffer Hansen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristoffer Hansen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kristoffer Hansen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kristoffer Hansen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kristoffer Hansen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristoffer Hansen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kristoffer Hansen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristoffer Hansen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristoffer Hansen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristoffer Hansen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristoffer Hansen 12 Ağustos 1994 tarihinde Larvik şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Kristoffer Normann Hansen şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristoffer Hansen Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Profus Management yapmaktadır. Kristoffer Hansen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Widzew Lodz futbol takımında oynamaktadır. Widzew Lodz takımına 21 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Kristoffer Hansen'nin Widzew Lodz ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kristoffer Hansen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristoffer Hansen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Kristoffer Hansen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristoffer Hansen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Sandefjord Alt.

1 Ocak 2011 yılında Sandefjord

1 Ağustos 2012 yılında Fram Larvik

31 Aralık 2012 yılında Sandefjord

7 Ağustos 2013 yılında Fram Larvik

31 Aralık 2013 yılında Sandefjord

17 Ağustos 2016 yılında Sarpsborg 08

9 Mart 2018 yılında Ullensaker/Kisa

16 Ocak 2020 yılında Sandefjord

21 Ocak 2022 yılında Widzew Lodz

Kristoffer Hansen kimdir

Kristoffer Hansen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristoffer Hansen şuan Widzew Lodz takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Larvik Turn, Sandefjord Fotball

Kristoffer Hansen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Norveç U21 takımında 9 numaralı formasıyla 9 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Kristoffer Hansen nereli

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