Kristoffer Jorgensen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristoffer Jorgensen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristoffer Jorgensen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kristoffer Jorgensen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kristoffer Jorgensen 19 Ağustos 2004 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Kristoffer Jørgensen şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kristoffer Jorgensen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SönderjyskE U19 futbol takımında oynamaktadır. SönderjyskE U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Kristoffer Jorgensen'nin SönderjyskE U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kristoffer Jorgensen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kristoffer Jorgensen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Odense BK Ant
1 Temmuz 2021 yılında SönderjyskE U19
Kristoffer Jorgensen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kristoffer Jorgensen şuan SönderjyskE U19 takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.
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