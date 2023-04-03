Kristoffer Jorgensen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristoffer Jorgensen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Kristoffer Jorgensen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kristoffer Jorgensen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.