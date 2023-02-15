Kristoffer Khazeni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristoffer Khazeni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristoffer Khazeni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristoffer Khazeni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristoffer Khazeni 25 Haziran 1995 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen İsveç,İran uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı کریستوفر خازنی şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristoffer Khazeni Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SEG yapmaktadır. Kristoffer Khazeni, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Norrköping futbol takımında oynamaktadır. IFK Norrköping takımına 8 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Kristoffer Khazeni'nin IFK Norrköping ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Kristoffer Khazeni Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kristoffer Khazeni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Kristoffer Khazeni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristoffer Khazeni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında IFK Stocksund

6 Mart 2019 yılında Sylvia

8 Ocak 2020 yılında Norrköping

Kristoffer Khazeni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristoffer Khazeni şuan IFK Norrköping takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Kärrdals IF

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.