Kristoffer Lund kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristoffer Lund Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kristoffer Lund kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kristoffer Lund ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kristoffer Lund kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristoffer Lund Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kristoffer Lund

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristoffer Lund adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristoffer Lund Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristoffer Lund 14 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Danimarka,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Kristoffer Lund Hansen şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristoffer Lund Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MB Sports yapmaktadır. Kristoffer Lund, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BK Häcken futbol takımında oynamaktadır. BK Häcken takımına 11 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Kristoffer Lund'nin BK Häcken ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Kristoffer Lundboyu ve yaşı kaç

Kristoffer Lund Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kristoffer Lund isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Kristoffer Lund Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristoffer Lund futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Midtjylland U19

1 Temmuz 2021 yılında Esbjerg fB

11 Ağu 2021 yılında Häcken

Kristoffer Lund kimdir

Kristoffer Lund Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristoffer Lund şuan BK Häcken takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Midtjylland (2017-2021)

Kristoffer Lund Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Danimarka U21 takımında 19 numaralı formasıyla 17 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Danimarka U20 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Kristoffer Lund nereli

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