Kristoffer Nordfeldt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristoffer Nordfeldt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kristoffer Nordfeldt kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kristoffer Nordfeldt ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kristoffer Nordfeldt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristoffer Nordfeldt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kristoffer Nordfeldt

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristoffer Nordfeldt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristoffer Nordfeldt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristoffer Nordfeldt 23 Haziran 1989 tarihinde Stockholm şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Bo Kristoffer Nordfeldt şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristoffer Nordfeldt Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HCM Sports Management yapmaktadır. Kristoffer Nordfeldt, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AIK Solna futbol takımında oynamaktadır. AIK Solna takımına 9 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Kristoffer Nordfeldt'nin AIK Solna ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Kristoffer Nordfeldtboyu ve yaşı kaç

Kristoffer Nordfeldt Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kristoffer Nordfeldt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Kristoffer Nordfeldt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristoffer Nordfeldt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Brommapojkarna

1 Mart 2012 yılında Heerenveen

1 Temmuz 2015 yılında Swansea

15 Ocak 2020 yılında Gençlerbirliği

9 Ağu 2021 yılında AIK

Kristoffer Nordfeldt kimdir

Kristoffer Nordfeldt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristoffer Nordfeldt şuan AIK Solna takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

IF Brommapojkarna (1994-2007)

Kristoffer Nordfeldt Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsveç takımında 23 numaralı formasıyla 22 Ocak 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U21 takımında 1 numaralı formasıyla 5 Eylül 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U19 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U17 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Kristoffer Nordfeldt nereli

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