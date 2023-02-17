Kristoffer Pallesen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristoffer Pallesen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristoffer Pallesen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristoffer Pallesen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristoffer Pallesen 30 Nisan 1990 tarihinde Aarhus şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristoffer Pallesen Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kristoffer Pallesen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aalborg BK futbol takımında oynamaktadır. Aalborg BK takımına 3 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Kristoffer Pallesen'nin Aalborg BK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kristoffer Pallesen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristoffer Pallesen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kristoffer Pallesen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristoffer Pallesen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında AGF/Viby IF U19

1 Temmuz 2009 yılında IK Skovbakken

1 Ocak 2011 yılında Hobro IK

1 Temmuz 2013 yılında Viborg FF

3 Temmuz 2017 yılında Aalborg BK

Kristoffer Pallesen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristoffer Pallesen şuan Aalborg BK takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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