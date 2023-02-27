Kristoffer Paulsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristoffer Paulsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristoffer Paulsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristoffer Paulsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristoffer Paulsen 31 Ocak 2004 tarihinde Stavanger şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Kristoffer Forgaard Paulsen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristoffer Paulsen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Solbakken / Player Solution yapmaktadır. Kristoffer Paulsen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KA Akureyri futbol takımında oynamaktadır. KA Akureyri takımına 10 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Kristoffer Paulsen'nin KA Akureyri ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Kristoffer Paulsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristoffer Paulsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kristoffer Paulsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristoffer Paulsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Ağustos 2020 yılında Viking FK

10 Şubat 2023 yılında KA Akureyri

31 Aralık 2023 yılında Viking FK

Kristoffer Paulsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristoffer Paulsen şuan KA Akureyri takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Kristoffer Paulsen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Norveç U18 takımında 5 numaralı formasıyla 7 Şubat 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U16 takımında 5 numaralı formasıyla 15 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U15 takımında 5 numaralı formasıyla 25 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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