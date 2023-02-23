Kristoffer Velde kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristoffer Velde Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristoffer Velde adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristoffer Velde Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristoffer Velde 9 Eylül 1999 tarihinde Kopervik şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Kristoffer Velde şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristoffer Velde Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini First Access Sports yapmaktadır. Kristoffer Velde, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lech Poznan futbol takımında oynamaktadır. Lech Poznan takımına 12 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Kristoffer Velde'nin Lech Poznan ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Kristoffer Velde Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristoffer Velde isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Kristoffer Velde Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristoffer Velde futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Haugesund Alt.

1 Ocak 2016 yılında FK Haugesund II

28 Eylül 2017 yılında Haugesund

8 Ocak 2019 yılında Nest-Sotra IL

29 Mart 2019 yılında Haugesund

12 Ocak 2022 yılında Lech Poznan

Kristoffer Velde Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristoffer Velde şuan Lech Poznan takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Kopervik IL (-2012, 2014), SK Vard Haugesund (2013-2014), FK Haugesund (2015)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.