Kristoffer Zachariassen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristoffer Zachariassen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristoffer Zachariassen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristoffer Zachariassen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristoffer Zachariassen 27 Ocak 1994 tarihinde Sotra şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristoffer Zachariassen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Kristoffer Zachariassen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ferencvárosi TC futbol takımında oynamaktadır. Ferencvárosi TC takımına 15 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Kristoffer Zachariassen'nin Ferencvárosi TC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kristoffer Zachariassen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristoffer Zachariassen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Kristoffer Zachariassen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristoffer Zachariassen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ağustos 2012 yılında Sotra SK

31 Aralık 2012 yılında Nest-Sotra IL

8 Ocak 2017 yılında Sarpsborg 08

9 Ocak 2020 yılında Rosenborg

15 Temmuz 2021 yılında Ferencváros

Kristoffer Zachariassen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristoffer Zachariassen şuan Ferencvárosi TC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kristoffer Zachariassen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Nest-Sotra Fotball

Norveç takımında 8 numaralı formasıyla 6 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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