Kristopher Da Graca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristopher Da Graca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristopher Da Graca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristopher Da Graca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristopher Da Graca 16 Ocak 1998 tarihinde Göteborg şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Yeşil Burun Adaları,İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Kristopher Santos Da Graca şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristopher Da Graca Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ICON MGMT yapmaktadır. Kristopher Da Graca, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IK Sirius futbol takımında oynamaktadır. IK Sirius takımına 29 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Kristopher Da Graca'nin IK Sirius ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Kristopher Da Graca Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kristopher Da Graca isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kristopher Da Graca Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristopher Da Graca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Arsenal U23

20 Temmuz 2017 yılında IFK Göteborg

6 Ocak 2021 yılında VVV-Venlo

29 Ocak 2022 yılında Sirius

Kristopher Da Graca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristopher Da Graca şuan IK Sirius takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kristopher Da Graca Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hisingsbacka FC (-2011, 2013–2014), BK Häcken (2012–2013), FC Arsenal (2014-2016)

İsveç takımında 17 numaralı formasıyla 12 Ocak 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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