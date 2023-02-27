Kristupas Kersys kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristupas Kersys Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristupas Kersys adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristupas Kersys Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristupas Kersys 6 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.Gerçek adı da Kristupas Keršys şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristupas Kersys Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Headtrick GmbH & Co. KG yapmaktadır. Kristupas Kersys, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Metta futbol takımında oynamaktadır. FK Metta takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kristupas Kersys'nin FK Metta ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Kristupas Kersys Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristupas Kersys isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kristupas Kersys Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristupas Kersys futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Slovan B. Alt.

1 Ekim 2019 yılında W. Bremen U17

1 Temmuz 2020 yılında W. Bremen U19

1 Temmuz 2022 yılında Metta

Kristupas Kersys Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristupas Kersys şuan FK Metta takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kristupas Kersys Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Metta (-06/2019), SK Slovan Bratislava (07/2019-10/2019), SV Werder Bremen (10/2019-)

Litvanya U21 takımında 10 numaralı formasıyla 25 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Litvanya U19 takımında 10 numaralı formasıyla 5 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Litvanya U17 takımında 20 numaralı formasıyla 29 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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